Il direttore della fotografia di Sword Art Online ammette: 'Soffro di depressione'

"Qual è il motivo per cui sto vivendo?", una domanda che non lascia spazio a dubbi. Migliaia di appassionati di animazione sono immediatamente accorsi in difesa di Kentaro Waki, celebre direttore della fotografia di tutte e tre le stagioni di Sword Art Online, a seguito del suo ultimo post pubblicato in rete.

Mentre Sword Art Online: Alicization - War ond Underworld è finalmente giunto al nono episodio, le attenzioni del settore si rivolgono tutte a Kentaro Waki, famoso direttore della fotografia che ha contribuito a realizzare diverse opere di animazione. Il cinguettio postato nel suo profilo ufficiale, infatti, ha chiamato in causa numerosi appassionati dell'industria, ma anche colleghi e gente estranea al settore. Waki ha affermato si soffrire di depressione, al punto tale da stare veramente male con sé stesso e con chi lo circonda. Il post in questione, dunque, recita quanto segue:

"Sono veramente depresso al momento. Mi sto scontrando con un dilemma terribile e sono arrivato al punto da non saper più cosa fare. In poche parole, mi chiedo: "Per quale motivo lavoro nell'animazione?", "Qual è il motivo per cui sto vivendo?", "C'è davvero qualcuno che ha bisogno di me?". Mi sento così."

Pochissime parole che sanciscono la terribile situazione che il famoso direttore sta affrontando nell'ultimo periodo. Non possiamo che augurarci che il maestro superi questo brutto periodo con la stessa forza con la quale ha contribuito a rendere speciale il mondo dell'animazione.

