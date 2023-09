Il dirigente di One Piece Netflix risponde ad una popolare teoria dei fan

One Piece sta facendo notizia in tutto il mondo e dobbiamo ringraziare la sua nuova serie Netflix. Dopo aver dominato per decenni i fandom di anime e manga, One Piece si appoggia ora agli amanti della televisione grazie al suo adattamento live-action.

La serie originale di Netflix è stata a dir poco un successo e, ovviamente, ciò significa che i fan di One Piece stanno esaminando alla perfezione la serie. Questo è il motivo per cui dallo show sono emerse numerose teorie dei fan e ora un produttore esecutivo di One Piece sta parlando dell'intuizione di Crocodile.

Dopo che One Piece di Netflix è stato pubblicato con l'episodio uno e immediatamente anche tutte le altre puntate, la serie mostra un flashback dell'esecuzione di Gold Roger, come accade nel manga, e versioni più giovani di diverse icone tra cui Shanks e Mihawk.

In uno scatto, ci viene dato uno sguardo concentrato su una giovane donna vestita di pelle nera e gioielli d'oro. Il loro aspetto grintoso ha immediatamente ricordato ai fan Crocodile, e alcuni hanno iniziato a ipotizzare che la donna potesse essere proprio lui. Quindi, durante un'intervista, lo showrunner Steven Maeda si è preso del tempo per riconoscere la teoria.

"Ne ho sentito parlare," ha ammesso Maeda. "Mi è già stato chiesto di parlare di questo problema in passato, e tutto quello che ho da dire è di leggere quello che vuoi." Proseguendo, il produttore ha affermato che il team dietro One Piece di Netflix è stato molto attento ai vari Easter Egg .

Gli indizi dovevano avere un senso per la storia della prima stagione e, come puoi immaginare, dovevano guadagnare l'approvazione del creatore della serie Eiichiro Oda. "Abbiamo pensato molto agli Easter Egg. E in parte si tratta di pianificazione futura, e in gran parte era: 'Ehi, non sarebbe bello se vedessimo questo personaggio?'", ha detto Maeda.

La teoria dei fan sull'apparizione di Crocodile in questo originale Netflix è cresciuta solo dal lancio dello show. I fan dei manga sono tornati indietro e hanno notato che Crocodile era presente all'esecuzione di Roger.

C'è anche una scena durante l'arco narrativo di Impel Down di One Piece che suggerisce che Crocodile abbia una storia con Ivankov. Quest'ultimo, che è un membro dell'Esercito Rivoluzionario, ha la capacità di manipolare gli ormoni e persino di scambiare il sesso esteriore degli altri. Quindi, data la loro storia, i fan di One Piece hanno da tempo presunto che Crocodile avesse un segreto nascosto dietro la sua sessualità, come quest'altra teoria dei fan di One Piece nata tempo addietro.

One Piece di Netflix ha solo aggiunto benzina sul fuoco con la sua uscita. Ora, i fan di One Piece sono alla ricerca di altri curiosi easter Egg per la gioia del team di Maeda. Dopotutto, il produttore esecutivo ha trascorso anni a dare vita all'adattamento live-action. Non c'è complimento migliore dei fan curiosi, quindi sembra che One Piece di Netflix abbia lasciato il segno.