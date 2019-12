Disastro Azur Lane, lo studio: 'Non siamo soddisfatti, episodi 11 e 12 rimandati a marzo'

Il trailer di lancio di Azur Lane aveva fatto ben sperare i fan del videogioco di CHN: Bilibili, certi di trovarsi di fronte ad un prodotto più o meno accettabile. Tristemente però, la serie non ha ricevuto un'accoglienza calorosa e i vari problemi legati al pacing e alle animazioni hanno portato ad un altro posticipo: quello degli episodi 11 e 12.

L'anime ha iniziato la messa in onda in Giappone lo scorso 3 ottobre, sulla rete televisiva Tokyo MX. Dopo aver trasmesso le prime puntate Bibury Animation Studio si trovò costretto a rimandare l'episodio 7 per motivi non meglio specificati, trasmettendolo il 28 novembre anziché il 21.

Oggi lo stesso staff ha fatto mea culpa, dichiarandosi non soddisfatto del lavoro compiuto e desideroso di migliorare la qualità della serie. Per fare ciò, le ultime due puntate saranno trasmesse a marzo 2020 anziché il 19 e il 26 dicembre 2019, come precedentemente annunciato. Questo ritardo non farà sicuramente piacere ai fan, costretti ad aspettare più di tre mesi prima di vedere il finale di stagione.

Azur Lane è un anime di Studio Bibury, diretto dal regista Tensho (anche conosciuto come Motoki Tanaka) e scritto da Jin Haganeya. Le grandi aspettative sulla serie convinsero persino Funimation ad acquistare le licenze per distribuirla in occidente.

E voi cosa ne pensate? State seguendo l'anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste fan, vi consigliamo di dare un'occhiata a questa bellissima figure di Fubuki.