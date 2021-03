Disastro The Promised Neverland 2: il voto sull'anime continua a crollare

I fan di The Promised Neverland attendevano molto la seconda stagione dell'anime. Dopo una fuga compiuta con successo nei 12 episodi della prima stagione, Cloverworks aveva già annunciato il rinnovo con un ritorno previsto inizialmente a fine 2020, slittato poi a gennaio 2021 a causa dei rallentamenti dovuti al Coronavirus.

Il risultato però non è stato quello che si aspettavano gli spettatori. CloverWorks ha infatti deciso di cambiare le carte in tavola cambiando radicalmente The Promised Neverland 2, scatenando la furia dei fan per l'eliminazione di vari archi narrativi e di personaggi importanti. La piega intrapresa dalla storia non sta assolutamente piacendo al pubblico, che sta dando il proprio parere su portali importanti della rete come My Anime List.

All'arrivo del primo episodio, il voto medio per l'anime era di 8,30, quasi quanto quello della prima stagione. Il numero è andato pian piano calando fino all'arrivo di The Promised Neverland 2x04 che ha causato una discesa verso il basso molto più rapida. Dopo gli ultimi episodi, il processo si è intensificato ancora di più. Al momento, su My Anime List, The Promised Neverland 2 ha un voto di 6,65 e continua a scendere di giorno in giorno.

Arrivati a questo punto, è difficile che l'ultimo episodio della serie riesca a mettere una pezza agli errori compiuti finora.