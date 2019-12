Disastro in vista per My Hero Academia: il capitolo 255 risveglia il bene e il male

Tomura Shigaraki ha fatto passi in avanti durante la serie, passando dall'essere quasi un bambino viziato a un criminale più calcolatore e i cui obiettivi diventano sempre più chiari. Per questo gli eroi di My Hero Academia devono riuscire a racimolare più informazioni possibili prima di un eventuale attacco con conseguenze disastrose.

Il capitolo 255 di My Hero Academia ci riporta nella prigione di Tartarus, dove Eraserhead sta utilizzando il suo potere e i suoi sentimenti per cercare di riportare la personalità di Oboro Shirakumo di nuovo nel mondo dei vivi. Kurogiri è rimasto stupito dalle sue ultime parole e sta tentando di resistere, ricordando il ruolo che ha nei confronti di Shigaraki.

Tuttavia, Aizawa lo incalza cercando di ottenere informazioni, facendo sparire l'ultimo briciolo di resistenza del cattivo: parte della nebbia che gli avvolge il corpo si dirada, mostrando i contorni riconoscibili di Shirakumo. Una sola parola, "ospedale", prima di svenire completamente, tornando ad essere Kurogiri. Present Mic e Aizawa escono dall'edificio, accompagnati da Gran Torino e si preparano a capire il significato di ciò che ha detto il villain.

Hawks riceve questa informazione, facendo finta però che si tratti di una semplice richiesta di soccorso in modo tale da eludere i dubbi di Twice, nella sua stessa stanza. In un altro ospedale, però, il dottor Ujiko, dietro un pannello di vetro, assiste alla sua nuova creazione, la più magnifica: Tomura Shigaraki è tormentato dal dolore e si dibatte nel letto mentre il suo corpo assorbe il nuovo potere. My Hero Academia tornerà nel numero di Weekly Shonen Jump del 6 gennaio con il capitolo 256.