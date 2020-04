Discovery Edition per One-Punch Man: Panini Comics pubblica il volume con cover speciale

One-Punch Man è il manga disegnato da Yusuke Murata per Tonari no Young Jump e basato sull'omonimo web comic di ONE. Col tempo, il manga è diventato un vero e proprio baluardo del fumetto moderno e prosegue tuttora oggi riscuotendo consensi in ogni parte del mondo. Per questo Panini Comics ha deciso di riproporre il volume 1 in edizione speciale.

Come accaduto già con tanti altri manga come Black Clover, Panini Comics ha dedicato anche a One-Punch Man la versione "Discovery Edition". Creata appositamente per consentire ai nuovi fan di scoprire le virtù di un dato manga, nel mese di marzo è arrivata questa versione anche per One-Punch Man.

La casa editrice ha pubblicato il volume in One-Punch Man Discovery Edition il 19 marzo 2020 con una copertina speciale che potete osservare in calce. Al prezzo di 1 euro, il volume è composto da 208 pagine con formato 11,5 x 17,5 e in bianco e nero, previsto per edicola, fumetteria e store online. Panini Comics ha riproposto anche oggi quest'uscita per consentire a tutti i fan di ammirare le avventure dell'uomo più forte del mondo.

Questa iniziativa prosegue la serie di cover speciali del manga, dopo i volumi preparati per le epiche immagini componibili di One-Punch Man.