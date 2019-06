Il disegnatore della DC Comics prepara un'illustrazione a tema Digimon

I fan di Digimon Adventure sono in attesa da ormai tanto tempo, dopo aver scoperto che era in preparazione un nuovo lungometraggio per festeggiare i 20 anni del franchise. Infatti, Digimon è stato mandato in onda nell'estate del lontano 1999, dove abbiamo potuto ammirare per la prima volta i personaggi di Tai, Matt e gli altri DigiPrescelti.

Il primo teaser trailer di Digimon è poco per i fan, che però oggi possono godersi una nuova illustrazione a tema ventesimo anniversario. Infatti, oltre i soliti appassionati che dedicano cosplay e disegni, quest'oggi l'artista Gabriel Picolo, attuale disegnatore di Teen Titans per DC Comics, ha pubblicato sulla sua pagina Twitter ufficiale un'illustrazione estremamente nostalgica.

"Estate 1999", è questa la didascalia con cui Picolo ha voluto omaggiare i Digimon. Nel disegno che potete vedere in calce, assistiamo a un momento di tranquillità per i primi DigiPrescelti. È calata la notte e vediamo i Digimon dormire, mentre i ragazzini, ad eccezione del piccolo TK, sono svegli e pensierosi. L'illustrazione di Gabriel Picolo rievoca di sicuro molta nostalgia, con l'artista che poi aggiunge: "Ditemi quali sono i vostri personaggi di Digimon preferiti. Io amavo Matt quando vidi l'anime per la prima volta, ma poi crescendo Izzy è diventato il mio preferito".

E voi concordate con Picolo? Il nuovo lungometraggio di Digimon arriverà il prossimo anno e stavolta vedremo i primi DigiPrescelti in età adulta.