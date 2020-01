Quella volta in cui il disegnatore di Death Note dedicò un'illustrazione a Star Wars

Ci sono alcuni franchise che, nel bene o nel male, fanno parte di un'iconografia che hanno contribuito pesantemente a mutare la nostra concezione della settima arte. Il capolavoro di George Lucas, Staw Wars, e la perla di Takeshi Obata e Tsugumi Oba, Death Note, si unirono in una straordinaria illustrazione nel lontano 2005.

Proprio a seguito dell'annuncio di un nuovo capitolo di Death Note, e con il debutto al cinema di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, è doveroso ricordare una delle illustrazioni più iconiche del disegnatore nipponico. Ben 15 anni fa, durante un'iniziativa a tema Lucas Film, il progetto Star Wars Diffusion permise ai fan delle Guerre Stellari di ammirare alcune rappresentazioni artistiche realizzate da celebri autori nipponici.

Una di esse, immaginata dal sensei Takeshi Obata, è una delle immagini più emblematiche del matrimonio tra due franchise diametralmente opposti. Il suo meraviglio tratto, nonché lo stile che lo ha reso celebre in tutto il mondo, sono facilmente riconoscibili nell'illustrazione in questione che vi abbiamo riportato in calce alla notizia. A tal proposito, il progetto è un caso estremamente importante, poiché certifica l'importanza di Star Wars nell'intera cultura mondiale, non più come semplice fonte di intrattenimento ma anche come vera e propria icona culturale nipponica.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo disegno? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito spazio qua sotto.