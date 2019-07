Il disegnatore di Dr. Stone lavorerà sul manga one-shot con protagonista Zoro di One Piece

Come potete leggere dalla nostra anteprima dell'anime Dr. Stone, l'opera di Riichiro Inagaki e disegnata da Boichi ha tutte le carte in regola per diventare uno degli anime più importanti del 2019. Anche la fama dei due autori continua a crescere, tanto da rendere Boichi il candidato ideale per un manga one-shot con protagonista Zoro di One Piece.

Il titolo dell'opera sarà Roronoa Zoro: Fall Into the Ocean, nelle sue pagine potremo assistere ad un combattimento tra lo spadaccino della ciurma di Luffy e Mihawk. La storia inedita sarà composta da 46 pagine, al suo interno troveremo anche un disegno centrale a colori. Il manga è stato commissionato in occasione del ventiduesimo anniversario dalla pubblicazione del primo capitolo di One Piece, avvenuta il 19 luglio 1997. Shueisha fa inoltre sapere che nel corso dei festeggiamenti saranno rilasciate ulteriori informazioni riguardo il film live action del manga creato da Eiichiro Oda.

Invece ricordiamo a tutti i fan delle avventure di Senku e Taiju che da venerdì è disponibile il secondo episodio di Dr. Stone, l'anime presente nel catalogo di Crunchyroll sarà composto da 22 episodi, con le nuove puntate disponibili ogni venerdì a partire dalle 16:30.

Per chi non lo sapesse invece, l'anime di Riichiro Inagaki è ambientato in una Terra ormai desolata, a causa di un disastro naturale che ha trasformato l'umanità in pietra. Toccherà quindi ai due protagonisti riportare l'ordine in questo mondo senza più speranza.