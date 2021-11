Un disegnatore emergente di manga hentai è diventato virale per una tavola da capogiro

Lavorare nell'industria dei manga è un'impresa non semplice in quanto farsi notare da un editor dei migliori colossi editoriali, come Kodansha o Shueisha ad esempio, è una sfida di certo non da poco. Un mangaka emergente, tuttavia, è recentemente diventato virale per aver realizzato una tavola a dir poco incredibile.

Ci sono tanti casi di autori oggi celebri che inizialmente lavoravano ad hentai. Avere la possibilità di lavorare ad un manga serializzato per una grande rivista è il sogno di tanti artisti che devono sempre dare il massimo affinché una loro idea possa vedere realmente la luce. Per questo la vetrina dell'hentai è un modo con la quale diversi sensei sperano di farsi conoscere, ed esemplare è il caso di Hirune.

Hirune è il nome dell'autore di Happy Otoha-chan, un manga per adulti serializzato sulla rivista Comic Magazine Kairakuten. La casa editrice ha postato sui suoi canali social una delle tavole del maestro, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, accompagnato dalla frase "questa è una pagina di una rivista di manga erotici". La tavola in questione, che ritrae una partita di basket con un tratto grezzo ma estremamente dettagliato, è diventata virale in rete con oltre 32mila manifestazioni di apprezzamento e migliaia di ricondivisioni.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa pagina, vi piace? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.