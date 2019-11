Il disegnatore Lee Bermejo critica duramente l'ultima edizione di Batman: Dannato

In occasione della fiera lucchese la casa editrice RW Lion ha confezionato diverse ristampe in formato cartonato di opere rinomate come Watchmen e The Killing Joke, raccogliendo in un unico volume anche le avventure di Batman Dannato, degli autori Brian Azzerello e Lee Bermejo.

Tuttavia, il disegnatore dell'opera Lee Bermejo si è risentito riguardo alla nuova composizione dell'edizione italiana, esprimendo tutto il suo dissenso attraverso una storia instagram pubblicata nella giornata di ieri. Di seguito vi riportiamo le parole dell'autore, che in maniera molto diretta e senza peli sulla lingua ha giudicato la nuova edizione RW Lion:

"Come al solito, l'edizione italiana di Damned è la peggiore. Stampata in un formato più piccolo rispetto all'originale, con un design pessimo e l'aggiunta di vecchie cover che non hanno trovato spazio nel volume. Ma che ca**o".

In passato, Batman Dannato venne proposto in un formato brossurato, composto da tre albi della dimensione di 16,8 per 25,6. La nuova edizione prevede invece delle misure di 21,6 per 27,6 che, a quanto traspare dalle parole di Bermejo non hanno soddisfatto particolarmente l'artista, insieme alle cover non inserite all'interno dell'ultima pubblicazione.

Batman Dannato vede il Cavaliere Oscuro impegnato nella ricerca dell'assassino di Joker - il quale è improvvisamente scomparso dalla scena criminale. La mente di Batman non riesce a pensare lucidamente, richiedendo l'aiuto di John Costantine, che indagherà insieme a lui per scoprire l'identità di questo misterioso omicida.

Che ne pensate del parere dell'autore? A voi è piaciuta la nuova edizione?

