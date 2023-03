Il disegnatore di One Punch Man a lavoro su un anime originale

Anime e manga sono parte di una stessa cultura, quella giapponese, ma che allo stesso tempo differiscono enormemente sia per quanto riguarda il processo che la libertà creativa. Ma a Yusuke Murata, il disegnatore di One Punch Man, tutto ciò non importa visto che ha in cantiere un proprio progetto animato.

One Punch Man è il gioiellino di ONE che Murata ha contribuito a valorizzare attraverso un tratto artistico a dir poco strepitoso. Il suo talento ha reso il comparto visivo del manga eccezionale tanto che il sensei è diventato un beniamino del pubblico.

Ad ogni modo, recentemente ha rivelato di aver iniziato un proprio anime originale con il suo studio di animazione interno, Village STUDIO, e che si intitola Zaiyuki. Attualmente l'autore ha condiviso anche due trailer, della durata di una manciata di secondi, che potete apprezzare a dovere in calce alla notizia. Probabilmente, il progetto in questione sarà un episodio speciale piuttosto che una lunga serie o un lungometraggio, ma vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori informazioni a riguardo. La trama racconta le vicende di Zaiyuki, un giovane kappa bullizzato che un giorno vince alla lotteria e decide di stravolgerla viaggiando in India.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo titolo dal disegnatore di One Punch Man? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.