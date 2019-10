Il disegnatore di One Punch Man, Yusuke Murata, dedica un'epica illustrazione a Spider-Man

Nonostante Yusuke Murata sia un talentuoso disegnatore di manga, come dimostra il suo successo nella serializzazione di One Punch Man, l'artista è un appassionato di Spider-Man e della Marvel Comics, al punto da aver dedicato più volte alcuni omaggi grafici ad alcuni degli eroi più iconici.

Nonostante sia impegnato a ridisegnare il piccolo capolavoro di ONE, Murata sensei riesce sempre a ritagliarsi del tempo per coltivare la propria passione per il disegno. Moltissimi dei suoi schizzi e delle illustrazioni, infatti, l'artista li pubblica sui propri canali social, proprio come accaduto nel suo nuovo e recente omaggio all'Uomo Ragno.

L'omaggio in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, raffigura uno degli eroi comics più amati al mondo nell'atto di fronteggiare un nuovo avversario. Ad aver fatto impazzire i fan, tuttavia, ci pensa lo straordinario sfondo della composizione, colma di dettagli e di scene catastrofiche, e un sapiente utilizzo dei colori a ingigantire l'epicità di un disegno maestoso. Un successo simile il sensei lo aveva ottenuto qualche mese fa con un'illustrazione dedicata a Genos, dove Murata si era concesso un particolare schizzo di un protagonista di One Punch Man.

E voi, invece, cosa ne pensate della meravigliosa tavola di Yusuke Murata e dedicata a Spider-Man? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto. Vi ricordiamo, infine, che potete recuperare le ultime avventure di Saitama e Genos con la nostra Recensione di One Punch Man 2.