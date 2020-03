Il disegnatore di Venom disegna una splendida illustrazione di All Might

L'opera di Kohei Horikoshi, My Hero Academia, ha ormai trovato consensi e popolarità un pò ovunque, soprattutto negli Stati Uniti dove i fan sono da sempre attratti dalla figura dell'eroe. Ryan Stegman, disegnatore di Venom per la Marvel Comics, ha omaggiato All Might con uno sketch.

Come potete vedere in calce alla notizia, Stegman è rimasto molto fedele allo stile di Horikoshi, consegnandoci un All Might davvero riuscitissimo sul suo profilo Twitter. Questo perchè è lo stesso stile del disegnatore delle avventure di Deku e company ad essere molto vicino a quello dei fumetti USA Marvel e DC Comics, soprattutto All Might ricorda la fisicità di alcuni super eroi occidentali. Del resto il sensei Horikoshi si è sempre detto grande fan di questi personaggi ed è un grande collezionista di statue a tema super eroistico. Chissà se, quando il manga a cui sta lavorando terminerà, Horikoshi collaborerà magari con la Marvel Comics.

Nel frattempo, nel manga di My Hero Academia assistiamo allo scontro finale tra Heroes e Villain. Scontro che sta diventando davvero molto accesso e non mancano già i primi caduti. Sul fronte anime, invece, sta per infuriare lo scontro tra Endeavor e un nuovo modello di Nomu che sembra davvero fortissimo, in quello che sarà l'ultimo episodio della quarta stagione della serie.