Il disegnatore di Venom ci mostra l'artwork di un nuovo simbionte della serie

In occasione del Free Comic Book Day che si terrà il 2 Maggio prossimo negli Stati Uniti, il disegnatore della serie di Venom Ryan Stegman ci mostra in assoluta anteprima un nuovo simbionte che vedremo presto confrontarsi con Eddie Brock. Diamogli uno sguardo

Vi avvisiamo che si tratta di spoiler di eventi futuri, quindi se non volete rovinarvi la sorpresa non continuate a leggere questa news. Se invece volete vedere il nuovo personaggio, vi basta scorrere la notizia e dare un'occhiata all'immagine proveniente dal profilo Instagram del buon Stegman. Il nuovo personaggio si chiama Virus (nome appropiato di questi tempi. Non c'è che dire) e, come potete vedere, sembra provenire direttamente dagli anni 90, omaggiati ampiamente dalla serie del resto. Il suo look è esagerato e lo rende imponente e massiccio. Sembra una fusione tra War Machine (il partner di Iron Man) e Venom, grazie a quella sorta di cannoncini sulle spalle e i tubi che si collegano al corpo. Possiamo dire che è molto diverso dal nuovo look di Carnage.

Quale sarà il suo ruolo all'interno della serie? Che sia in qualche modo legato a Venom: The End la serie che immagina il finale della storia di Eddie Brock? Lo scopriremo il prossimo 2 Maggio nel nuovo arco narrativo di Venom che si intitolerà "Beyond". Secondo Donny Cates, lo scrittore, questo nuovo arco esplorerà il futuro che attende Eddie Brock all'interno del Marvel Universe.