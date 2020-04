I disegni di One-Punch Man 130 fanno impazzire Twitter: Murata si è superato

Yusuke Murata aveva già mostrato a tutti le sue ottime capacità col pennino con la prima serie pubblicata su Weekly Shonen Jump quasi vent'anni fa, Eyeshield 21. Col tempo il mangaka si è perfezionato e ha deciso di dare davvero fondo a tutte le sue grandi capacità in One-Punch Man con il capitolo 130 che ha fatto davvero esplodere il web.

Mentre abbiamo potuto gustare la storia quindicinale dove Tatsumaki e Psykos si apprestano ad entrare in una nuova fase del loro scontro, Yusuke Murata ha deciso di lavorare davvero alacremente su ogni pagina di questo capitolo 130 di One-Punch Man. Le doppie tavole in particolare sono ricche di dettagli ma non confuse, facendo risaltare tutte le qualità immense del disegnatore.

I fan sono rimasti veramente estasiati per la fase in cui Tatsumaki utilizza tutto il suo potere per portare in superficie la struttura sotterranea e quelle dove Psykos al massimo dei suoi poteri e Tatsumaki sono a confronto. In calce potete vedere alcuni dei commenti provenienti da Twitter e qualche fan non ha perso tempo preparando la propria versione colorata di alcune tavole.

