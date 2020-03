Disegno in digitale: secondo l'autore di EDENS ZERO è stata una manna dal cielo

Il mangaka è un mestiere noto per avere dei ritmi altamente massacranti. Un autore deve destreggiarsi tra le varie scadenze della rivista creando manoscritti, storyboard, acquisizione di materiale, riunioni con l'editor incaricato e tanto altro. Ma il disegno in digitale sembra aver aiutato a snellire i tempi, come rivela l'autore di EDENS ZERO.

Hiro Mashima è famoso per essere uno dei mangaka più prolifici e in grado di produrre anche tre capitoli a settimana, come fece con Fairy Tail diverse volte. In occasione dell'uscita del volume 8 di EDENS ZERO, il mangaka ha deciso di parlare ai lettori del digitale, del suo rapporto con esso e con i suoi assistenti.

Prima dell'arrivo del disegno in digitale, Mashima ammette che erano necessarie tante ore di lavoro settimanali, creando un ambiente davvero ostico. Gli assistenti erano costretti soprattutto ad andare in studio quasi tutti i giorni della settimana, talvolta anche rimanendo lì a dormire se il luogo di lavoro era lontano, e l'unico obiettivo era di finire quelle 20 pagine "lavorando ad ogni costo". La determinazione era tantissima e l'autore inizialmente era anche convinto che lavorare su carta fosse meglio.

Quando Mashima iniziò a lavorare in digitale però scoprì che il carico di lavoro si era quasi dimezzato, non dovendo più preoccuparsi di errori e tanto altro. In più, ciò ha semplificato la vita agli assistenti che devono solo recarsi due volte a settimana in studio per ricevere indicazioni, mentre per il resto possono lavorare agilmente da casa al proprio ritmo.

Considerato che Hiro Mashima lavora più degli altri, portando spesso più serie in contemporanea come capitato per Hero's, anche la minima riduzione di problemi può essere fondamentale. Al momento, sono ancora pochi i mangaka veterani che sfruttano appieno le potenzialità del digitale. Mashima invece sfrutterà ancora parecchio questa tecnica, dato che ha rivelato ai fan quanto durerà EDENS ZERO.