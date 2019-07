Ecco il disegno in occasione del finale de Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo

I fan sono in fervente attesa di conoscere il finale de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, dopo il rinvio di due settimane l'opera si concluderà con uno speciale di un'ora, in onda a patire dal prossimo 28 luglio. Per l'occasione David Production ha deciso di festeggiare con una nuova immagine celebrativa.

Protagonista è Giorno Giovanna, inoltre quello che ha fatto più piacere agli appassionati del manga scritto da Hirohiko Araki è la colorazione del personaggio: finalmente è possibile

vedere il figlio di Dio nella sua colorazione blu scura, presente negli albi colorati della serie e in altri media quali i numerosi videogiochi dedicati alla saga scritta dal mangaka giapponese.

Riuscirà il gruppo guidato da Giorno Giovanna a sconfiggere definitivamente il capo di Passione, Diavolo? Prima della fine della puntata precedente abbiamo assistito alla trasformazione dello stand del protagonista in Gold Experience Requiem, grazie alla freccia conquistata dal gruppo di Bucciarati, anche se non è ancora chiaro quale sarà il nuovo potere del personaggio originario di Napoli.

Se avete bisogno di una breve rinfrescata degli eventi che hanno portato i protagonisti a viaggiare per tutta l'Italia, ecco un recap de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, inoltre se cercate il merchandising ufficiale dell'anime, vi consigliamo questo nuovo nendoroid dedicato a Bruno Bucciarati.