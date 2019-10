Un disegno tratto da Naruto dell'autore di Bleach, Tite Kubo, diventa virale sul web

Sappiamo come nel mondo dei manga, non sia raro che tra loro, i vari autori si omaggino attraverso i disegni. Negli anni è accaduto molte volte che un artista ritraesse i personaggi di un'altra serie per celebrare dei traguardi da essa raggiunti. Lo ha fatto Kishimoto, lo ha fatto Oda, come anche Tite Kubo, storico autore di Bleach.

Ieri vi avevamo fatto vedere l'omaggio che Haruichi Furudate, padre di Haikyu!!, ha riservato negli ultimi capitoli del manga a opere del calibro di One Piece e Dragon Ball. Come dicevamo prima, uno degli autori che nella sua carriera di mangaka è sempre stato solito festeggiare i traguardi dei suoi colleghi è stato Tite Kubo, famoso in tutto il mondo per la sua opera: Bleach.

Proprio un suo disegno appartenente al passato, è ricomparso sul web. Un'illustrazione realizzata dall'autore per onorare i 10 anni di serializzazione del manga di Kishimoto. Il disegno in bianco e nero, che potete trovare in calce all'articolo, ritrae due personaggi iconici di Naruto, il protagonista e uno dei principali villain dell'epoca: Orochimaru.

In questa opera d'arte si vede tutto lo stile e la mano de maestro Kubo. Dalla fisionomia dei personaggi, alla loro postura. Il volto di Naruto è chiaramente ripreso dallo Shinigami Ichigo, protagonista di Bleach, con il mento appuntito e la particolare forma degli occhi. Anche il movimento che compie è tipico dei disegni presenti nel sopracitato manga, che conferisce un gran dinamismo al personaggio. In Orochimaru, invece, il tocco del mangaka viene espresso dal modo "mostruoso" con il quale viene rappresentato: un'espressione spaventosa e dita lunghe e sottili, munite di unghie affilate come artigli.

E voi cosa ne pensate di questo disegno ritrovato del padre di Bleach? Fatecelo sapere nei commenti.