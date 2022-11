Disney+ annuncia Dragons of Wonderhatch: avventura fantasy dal mix live-action e anime

La notizia del 30 novembre tra le più significative del mondo dell'industria dell'intrattenimento è la partnership tra Disney+ e Kodansha. Nelle stesse ore l'importante annuncio è propagato accompagnato da molti altri: Dragons of Wonderhatch tra questi.

Dunque non solo Disney+ ingloba sempre più prodotti anime ma il suddetto genere viene, come raramente si è mai visto, mischiato con scene in real life in un nuovo progetto. Si tratta di Dragons of Wonderhatch, annunciato sul suolo nipponico come Wonderhatch -Sora-Tobu Ryū no Shima-, letteralmente Wonderhatch: The Island of the Flying Dragons, ovvero Wonderhatch: L'Isola dei Draghi Volanti.

Un titolo vistoso che a ben vedere dice già molto: il lungometraggio tratta infatti di Cavalieri di Draghi, i quali sono in grado di comunicare con le affascinanti creature. Eppure Dragons of Wonderhatch non è semplicemente un anime ma un genere cross over tra quello animato e il live-action. Nella trama è già rivelato difatti che al mondo dei draghi con protagonista il giovane Tyme si alternano riprese dal vivo le quali girano attorno la storia di Nagi, una liceale.

Un'idea più chiara è possibile crearsela con la visione del trailer di Dragons of Wonderhatch, presente in alto alla notizia. La promo si mostra fin dai primi momenti con colori molto accesi e ambientazioni curiose ed elaborate. Essendo più che altro un teaser, a brevissimi estratti dello show, si alternano spezzoni di making of del progetto. Nela sezione finale si presentano Sena Nakajima, attice di Nagi, Daiken Okudaira, ovvero Tyme, e il regista Kentaro Hagiwara, il quale è già conosciuto per il suo lavoro in Tokyo Ghoul live-action.

L'uscita internazionale è prevista per inverno 2023, lo attenderete? Nel frattempo potrebbe interessarvi sapere che l'anime Mirai in Love è esclusiva Disney+.