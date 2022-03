Disney: un cosplay di Biancaneve porta in vita la principessa dei cartoni

Le principesse Disney sono tante, figlie di un lungo periodo dove la donna era da salvare. Adesso non è più così, con i film più recenti che lasciano spazio anche a un'emancipazione femminile dove le principesse sono fautrici del proprio destino senza aspettare il principe azzurro. Nel 1937, però, Biancaneve apparteneva alla prima categoria.

Bella e con la pelle candida, Biancaneve suscitò le ire della regina che si trasformò in una strega maligna e con l'inganno le fece mangiare una mela avvelenata. La principessa Disney piombò così in un lungo sonno da cui fu risvegliata a fine film grazie a un principe sconosciuto sul solito destriero, che la portò poi lontana da quel luogo abitato da nani e gente che voleva ucciderla.

Le fiabe dei fratelli Grimm ovviamente erano diverse dall'adattamento Disney, e pertanto anche Biancaneve aveva una storia leggermente differente in alcuni dettagli. E in questo cosplay di Biancaneve realizzato da Lucia Scenes vediamo la principessa ritratta in un modo ulteriore. Con al fianco un cavallo, questa Biancaneve ha un abito ispirato a quello della favola Disney ma che differisce per molti aspetti.

