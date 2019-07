Anche la Disney esprime la sua vicinanza alla Kyoto Animation

L'incendio divampato nella sede della Kyoto Animation ha tenuto col fiato sospeso tanti amanti e non dell'animazione di tutto il mondo, portando però a un tragico bilancio: 34 morti e 34 feriti, di cui alcuni gravi. Il colpevole è stato catturato, ma naturalmente ciò non può ripagare i danni e la perdita di vite umane.

Non si può attutire il dolore dei familiari che hanno appena perso i loro cari, né recuperare in qualche modo i file e i manoscritti cartacei custoditi all'interno dell'edificio, ma è da notare come tutti stiano lasciando tantissimi messaggi di sostegno e cordoglio per la Kyoto Animation. Oltre quelli arrivati nei giorni scorsi da Netflix e Tim Cook, anche un'altra azienda conferma il suo sostegno per lo studio d'animazione.

L'account ufficiale Twitter di Disney Japan ha offerto il suo supporto e le sue condoglianze per le vite perse nell'incendio della Kyoto Animation con il seguente messaggio: "Come compagnia che ama l'animazione e crede in quel potere, tutti i dipendenti della Disney sono scioccati dall'incidente accaduto alla Kyoto Animation, lasciandoli feriti. Preghiamo per le famiglie e gli amici delle vittime e diamo le nostre più sentite condoglianze ai defunti". Potete osservare il messaggio originale in giapponese della Disney in calce.

I fan stanno continuando a supportare la Kyoto Animation, mentre il presidente Hideaki Hatta ha rivelato di voler abbattere l'edificio per costruire un parco pubblico, in memoria di coloro che hanno perso la vita nel disastroso incendio.