Disney è in partnership con Kodansha: arrivano nuovi anime per Disney+

Disney si è gettata nel mondo dell'intrattenimento streaming da qualche anno. Il colosso che per anni ha sfornato prodotti per bambini ha ampliato il proprio catalogo e lo ha inserito tutto in Disney+, che a breve introdurrà le novità di dicembre 2022 per chiudere l'anno. Ma ci sono diverse novità per quanto riguarda il 2023 e gli anni futuri.

È stata ufficializzata nelle scorse ore una partnership tra Disney e Kodansha, casa editrice giapponese tra le più famose. Il colosso nipponico ha nel suo catalogo titoli del calibro di Fairy Tail, The Seven Deadly Sins, Tokyo Revengers e tantissimi altri ancora. La collaborazione tra la casa di Topolino e Kodansha prevede la creazione di diversi anime che verranno poi inseriti nella piattaforma Disney+ in esclusiva.

La Disney è da un po' di tempo che si sta dedicando al mondo degli anime, assicurandosi i diritti di opere come Summer Time Rendering ma soprattutto dell'anime Bleach: Thousand Year Blood War. Nei prossimi anni quindi aggiungerà altri adattamenti di manga provenienti dalla scuderia di casa Kodansha. Quindi Disney+ si sta preparando per fare guerra a Netflix e Amazon Prime Video su ogni tipologia di prodotto disponibile. Come pensate che si evolverà la situazione, e quali prodotti porterà?