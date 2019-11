Disponibile dalle 20:00 My Hero Academia 4x07 su VVVVid

Overhaul si sta muovendo già da diversi episodi, in parallelo prima e in combutta poi con Tomura Shigaraki della League of Villain. Con due organizzazioni del genere unite, gli eroi professionisti di My Hero Academia devono fare inevitabilmente attenzione, specie dopo gli incontri fatti nel precedente episodio dell'anime.

Red Riot è stato protagonista di uno scontro durante il quale si è scoperta un'arma potenzialmente micidiale per la carriera di un eroe: un proiettile capace di disattivare momentaneamente il quirk. In My Hero Academia 4x07 si intitola "Una storia tremenda" e si baserà in parte sulla prima riunione congiunta degli eroi.

Lo Shie Hassaikai infatti è un gruppo criminale talmente pericolo che si necessita di tanti professionisti i quali, affiancati dai giovani tirocinanti della Yuei, devono obbligatoriamente entrare in azione. Su VVVVid è disponibile l'episodio dalle ore 20:00 con sottotitoli in italiano come ogni sabato sera.

L'attuale stagione di My Hero Academia è la quarta per il brand, partita lo scorso 12 ottobre e sempre sotto la produzione dello studio Bones, nuovamente alle animazioni. La storia adatta l'arco dello Shie Hassaikai, organizzazione guidata da Overhaul, partita dal volume 14 del manga omonimo di Kohei Horikoshi.