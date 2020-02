Disponibile in edizione limitata il bellissimo walkman di Demon Slayer

Demon Slayer:Kimetsu no Yaiba ormai non sorprende più per il successo che sta travolgendo le classifiche di vendita del Giappone. Possiamo dire che l'opera di Koyoharu Gotouge è entrata nella nostra cultura di appassionati di animazione. Un'opera del genere vanta moltissimi prodotti per fare felici i fan, tra cui un walkman a tema.

La Sony, infatti, ha reso disponibile questo bellissimo walkman ad edizione limitata di Kimetsu no Yaiba che potete ammirare in calce alla notizia. Il walkman è in due varianti: una con i simboli di Tanjiro e Nezuko Kamado (sul walkman ci sono incisi il bavaglio della ragazzina e gli orecchini caratteristici del nostro protagonista) un'altra invece porta i simboli di Zenitsu e Inosuke (sono rappresentate delle saette e la maschera di cinghiale di Inosuke). Il walkman è disponibile in rosso e in nero. Anche le cuffie presentano motivi che richiamano la serie e sono intercambiabili. I walkman saranno disponibili fino al 20 Aprile prossimo al prezzo di 350 dollari, mentre le cuffie costano sui 190 dollari.

Non solo prodotti e oggettistica a tema, ma presto avremo anche un tour musicale in Giappone di Demon Slayer che partirà il prossimo 5 Maggio e sarà guidata dall'italiano Andrea Battistoni. Vi lasciamo con questo simpatico cosplay della piccola Nezuko Kamado.