Disponibile il trailer introduttivo dei nuovi Guardiani della Galassia

Negli ultimi giorni, i canali social della Marvel Comics sono decisamente in fermento, vista la grande mole di annunci che ha raggiunto il pubblico della casa editrice. A questo proposito, è stato diramato il trailer introduttivo del primo numero dei nuovi Guardiani della Galassia.

L'albo, a cura dello sceneggiatore Al Ewing e dell'artista Juann Cabal, sarà disponibile nelle fumetterie nel corso di questa settimana. Ewing ha ricevuto numerosi consensi positivi per il suo lavoro su Immortal Hulk, ed è quindi chiamato a confermare il suo estro narrativo nella nuova serie dei Guardiani.

La Marvel ha pubblicato una breve descrizione della trama:

Nel primo numero della pubblicazione, la pace cosmica è sospesa su un filo molto sottile, mentre i principali interi galattici si danno battaglia. Tra il caos generale, gli dei dell'olimpo sono tornati, presagi di una nuova era di guerra, rinati per lasciare il segno sulle stelle stesse!

Nella serie Star-Lord guida Rocket Raccoon, Nova, Marvel Boy, Phyla-Vell e Moondragon in missione per riportare l'ordine nel cosmo. Ma quello che non sa è che all'orizzonte c'è un inevitabile conflitto.

In riferimento ad una probabile guerra, Ewing ha rilasciato le seguenti dichiarazioni all'interno di un'intervista:

"Ho lasciato un sacco di suggerimenti in Guardiani della Galassia Annual, sul fatto che la situazione nella galassia stesse degenerando e che il Nova Corps fosse l'unica cosa in grado di evitare il peggio. Bene, ora il Nova Corps non c'è più e solo Richard Rider e Sam Alexander sono rimasti - tutti gli altri sono morti o hanno abbandonato. E Sam Alexander ha molto da fare sulla Terra, con questa attività "fuorilegge" di cui potreste aver sentito parlare. Quindi Richard Rider è da solo di fronte a un rapido collasso galattico che creerà strane nuove minacce e potenti nuovi nemici, a partire dagli Dei dell'Olimpo, che sono stati drasticamente modificati dal loro ciclo di morte / rinascita e si sono dichiarati presagi della tempesta in arrivo. Stanno rastrellando settori pacifici in nome della conquista, e Nova non può fermarli da soli ..."

Il precedente autore dei Guardiani della Galassia ha preso in mano la serie di Thor, inserendo immediatamente dei notevoli cambiamenti. Nelle battute finali dell'ultima serie dei Guardiani, Rocket e Groot hanno dato vita a una bizzarra fusione.