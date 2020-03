Disponibile gratuitamente su VVVVID la serie animata Sakamichi No Apollon

Nel corso di questi lunghi anni, il portale dedicato allo streaming di produzioni animate VVVVID ha acquisito molta fama tra gli amanti italiani dell'industria anime per il suo aver offerto innumerevoli opere di gran livello senza richiedere alcun tipo d'abbonamento e facendo leva sullo sfruttamento delle pubblicità.

Ebbene, per la gioia del pubblico nostrano, sull'account Facebook ufficiale di VVVVID è stato annunciato che Sakamichi no Aporon (Kids on the Slope), adattamento animato del manga concretizzatosi grazie al lavoro di Yuki Kodama che ha visto alla direzione Shin'ichirō Watanabe, conosciuto per aver lavorato a produzioni quali Samurai Champoo e Carole & Tuesday, è ora disponibile sul portale con doppiaggio giapponese e sottotitoli in italiano.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera è ambientata nella città di Yokosuka del 1966, dopo che Kaoru si è dovuto trasferire a causa del padre, il cui lavoro richiede continui spostamenti di città in città. Il ragazzo si è iscritto al liceo locale senza interesse, un ambiente che vede più come un fastidio che altro, facendo fatica ad ambientarsi e ritrovandosi perennemente escluso. Giunto al suo primo giorno di scuola nella città di Yokosuka, Kaoru incontra però Ritsuko e Sentaro, formando con loro un inaspettato legame trasportato dalla forza della musica jazz.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che giusto recentemente è stato annunciato l'adattamento anime di I'm Standing on a Million Lives. Inoltre, in queste ore è stato presentato anche il film romantico You Are the Beyond.