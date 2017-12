Disponibile il magnifico primo trailer per il film d'animazione 'Batman Ninja'!

Annunciato ufficialmente un paio di mesi fa, in occasione del New York Comic-Con 2017, il film d’animazione “ Batman Ninja ” si mostra finalmente con uno splendido trailer teatrale. Siete pronti ad immergervi nel primo anime giapponese dedicato al Cavaliere Oscuro di casa

Visionabile in chiosa all’articolo, il trailer ci mostra la Batfamily alle prese con Joker ed un manipolo di criminali (tra cui figura persino Gorilla Grodd); eEntrambe le fazioni, tuttavia, questa volta non si trovano nella solita Gotham City, ma hanno viaggio nel tempo fino a raggiungere il Giappone feudale!



Non potendo contare sulla Batmobile e gli altri mezzi che da sempre che da sempre caratterizzano l’arsenale dell’Uomo Pipistrello, l’eroe di Gotham City dovrà dunque equipaggiarsi di katana e la tipica armatura dei samurai, al fine di fermare l’avanzata di Joker, Harley Quinn, e tutti gli altri criminali che hanno viaggiato nel tempo assieme a lui.



A giudicare dal breve filmato, l’anime godrà di animazioni fluidi e colorate, e nonostante il tipico character design nipponico, ciascuna delle icone DC Comics risulta facilmente riconoscibile, come promessoci in occasione dello scorso New York Comic-Con.

Ricordandovi che la pellicola sarà rilasciata già durante il 2018, direttamente in Blu-ray disc, vi lasciamo alla visione dello splendido trailer diffuso solo nelle ultime ore. Qualora il film arrivasse anche nel Bel Paese, gli concedereste una chance?