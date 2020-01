Disponibile su Netflix il trailer di Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco, Parte II

Dopo la prima stagione di Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco prodotta da Netflix e dopo il polverone mediatico che si è andato a creare intorno alla serie a seguito dei cambiamenti portati rispetto all'opera originale e alle animazioni in 3DCG, il colosso di streaming americano ha comunque deciso di procedere con una seconda stagione.

In uscita il 23 gennaio del 2020, i nuovi sei episodi saranno disponibili in contemporanea mondiale sulla piattaforma. A dimostrare ciò è il trailer comparso su Netflix dal titolo "SAINT SEIYA: I Cavalieri dello Zodiaco: Part II", che mostra in anteprima alcune scene della nuova stagione e ci mostra ciò che dovremmo aspettarci di vedere nei prossimi giorni.

Guardando il video, infatti, possiamo subito capire come la vita per i nostri eroi non sarà per niente facile, poiché dovranno scontrarsi con i Cavalieri d'Argento e i Cavalieri d'Oro. Sembrerebbe infatti che con il risveglio di Atena una profezia oscura si è risvegliata con lei, secondo la quale la divinità fallirà nell'impresa di salvare il mondo, distruggendolo a sua volta. Perciò alcuni dei Cavalieri, non riponendo fiducia in Atena, decidono di combattere contro Pegasus e compagni.

Sul filone della prima stagione, anche questi sei episodi saranno realizzati, ovviamente, in computer grafica, e dal trailer sembrerebbe proprio che i combattimenti saranno diversi e coinvolgeranno molti dei personaggi senza esclusioni di colpi.

