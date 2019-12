Disponibile la nuova linea di profumi di Death Note, con 6 boccette ispirate ai personaggi

Death Note si è concluso ormai da anni, ma il successo della serie non accenna minimamente a fermarsi. L'opera di Studio Madhouse del resto è diventata un vero e proprio cult con decine di migliaia di persone che ogni anno si avvicinano all'adattamento, considerato da molti come un ottimo punto di partenza per avvicinarsi al mondo degli anime.

La fama della serie è ovviamente nota ai più e Primaniacs, il celebre negozio di profumi situato a Tokyo, non ha certo voluto perdere l'occasione per stringere l'ennesimo accordo con gli autori.

A partire da questa settimana infatti, potrete dare un'occhiata alle sei nuovissime fragranze ispirate ad altrettanti personaggi dell'opera, disponibili all'acquisto dal 23 gennaio 2020. I profumi saranno dedicati a Light Yagami, Ryuk, L, Misa Amane, Near e Mello e presenteranno delle enormi differenze tra loro. In calce all'articolo potete trovare il link di rimando per scoprire le specifiche di tutte le boccette, in vendita per la modica cifra di 54 dollari l'uno.

E voi cosa ne pensate? Vi piacciono? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante. Nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto poi, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Death Note e allo splendido cosplay di Misa Amane condiviso sulle nostre pagine qualche giorno fa.