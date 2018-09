Disponibile un nuovo trailer della seconda parte dell'anime di Tokyo Ghoul:re

Lo Studio Pierrot ha recentemente pubblicato in rete un trailer per Tokyo Ghoul:re, permettendo ai fan di dare un primo sguardo alla seconda ed ultima parte dell’anime. Siete pronti per l’angoscioso finale della storia di Ken Kaneki e gli altri personaggi della serie? Non per nulla, i prossimi episodi sono ormai dietro l’angolo...

Visionabile in chiosa all’articolo, il trailer di Tokyo Ghoul:re è molto più lungo dei promo rilasciati fino ad oggi. Il filmato comincia con Ken intento a riflettere sulla prima metà di Tokyo Ghoul:re e la sua recente vita come Haise Sasaki. Ci vengono dunque mostrate alcune immagini della Squadra Quinx e vari spezzoni della battaglia di Haise contro Arima. Tuttavia, nel finale Ken rinsavisce, riconducendoci al presente.



Quando comincerà la messa in onda dei nuovi episodi di Tokyo Ghoul:re, i fan vedranno finalmente Ken Kaneki affrontare una minaccia molto più grandi di quelle fronteggiate sino ad ora. L’ultima metà del filmato ci mostra infatti una Tokyo apocalittica, mentre il cielo si tinge di un rosso scuro e tutti i personaggi dello show lo osservano inorriditi.



Negli ultimi istanti ci viene poi mostrata la bella Touka, la quale osserva inizialmente la bestia macabra, per poi posare lo sguardo sullo stesso Ken Kaneki: attraverso il riflesso negli occhi della fanciulla, possiamo infatti ammirare un’inconfondibile figura dai capelli bianchi.

Ambientato dopo due anni dopo la conclusione dell’originale Tokyo Ghoul, il manga di Tokyo Ghoul:re è stato serializzato a partire dal 2014, concludendosi solo poche settimane fa. Il sequel segue Haise Sasaki, un membro del CCG nonché leader di una speciale squadra di investigatori: la Squadra Quinx. In realtà, Haise Sasaki è Ken Kaneki della serie originale, che per qualche regione soffre ora di amnesia...

Come scoperto nei giorni scorsi, la trasmissione dei nuovi episodi di Tokyo Ghoul:re ripartirà il prossimo 9 ottobre.