È disponibile da oggi il crossover TMNT/Power Rangers, l'autore: 'Abbiamo dato il massimo'

Lo scorso luglio vi parlammo per la prima volta del fumetto crossover tra Tartarughe Ninja e Power Rangers, scritto da Ryan Parrot per IDW Publishing e in uscita questo dicembre. Oggi, in occasione del debutto ufficiale della miniserie, lo stesso Parrot ha deciso di concedere un'intervista ai colleghi di Comicbook per rispondere a qualche domanda.

In primis, l'autore ha parlato dell'importanza di avere entrambi i gruppi di eroi nello stesso mondo, dichiarando: "Ho letto molte serie crossover nella mia vita e non ho mai sopportato le limitazioni dovute al numero di pagine disponibili. I fumetti non sono molto lunghi e sprecare 10/15 pagine per mettere i due gruppi di eroi nello stesso contesto mi sembrava sbagliato. Avrei potuto semplicemente utilizzare un viaggio nel tempo o qualcosa del genere, del resto nel mondo dei Power Rangers non è troppo difficile trovare macchinari del genere, ma alla fine mi sono detto "meglio farli vivere direttamente nello stesso Pianeta".. Penso sia stata una buona idea".

Successivamente Parrot ha discusso delle differenze tra Power Rangers e Teenage Mutant Ninja Turtles: "I Rangers combattono all'aperto, tutti sanno chi sono. Per le Tartarughe invece è un discorso un po' diverso, loro sono ninja, agiscono nell'ombra. La base di partenza della storia è proprio questa, la dicotomia tra i due gruppi di eroi. Nel corso dell'avventura si troveranno continuamente gli uni nei panni degli altri".

Lo scrittore ha poi parlato del collega Simone di Meo, l'italiano doc in carica della parte artistica, dichiarando: "Oh, è davvero eccezionale. Nel momento in cui mi inviò i primi sketch capii subito che ci saremmo trovati. Pensò addirittura di modificare leggermente le maschere delle Tartarughe in modo da delineare la personalità di ognuna di esse. Adoro i suoi lavoro e non vedo l'ora che i fan inizino a leggere il fumetto, abbiamo dato il massimo".

E voi cosa ne pensate? State seguendo la miniserie? Fatecelo sapere con un commento! Se siete fan delle Tartrughe più famose del mondo poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata la nuovo spin off su Jennika!