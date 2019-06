Finalmente disponibile sulla piattaforma Netflix l'anime 7SEEDS

Da oggi è disponibile sul catalogo Netflix la prima stagione della serie animata 7SEEDS, tratta dal fumetto shoujo di Yumi Tamura.

La storia è ambientata in un futuro senza più speranza: la Terra infatti è stata colpita da un meteorite, il cui impatto ha cancellato ogni forma di vita organica. I governi mondiali decisero di contrastare questa tragedia con l'operazione denominata Project 7SEEDS, in cui cinque squadre composte da sette uomini e donne sono state poste in un sonno criogenico, con lo scopo di ricreare la civiltà umana una volta risvegliati dal coma indotto.

Nelle 12 puntate della prima stagione, dopo una serie di ritardi subiti dalla serie di 7SEEDS, seguiremo in particolare le gesta di Natsu, Botan e Arashi, doppiati da Nao Touyama, Yoko Soumi e Jun Fukuyama. Alla regia invece troveremo Yukio Takahashi, in collaborazione con lo Studio Gonzo. Nella nostra notizia troverete i nomi del restante cast che ha lavorato su 7SEEDS .

Il manga di Yumi Tamura è composto da 35 volumi, ancora inediti in Italia. Se siete interessati alla serie ecco il trailer di 7SEEDS rilasciato da Netflix. Se invece conoscete già l'opera fateci sapere il vostro parere!