Naruto in Modalità Eremitica in una bellissima statua disponibile per i fan

La serie di Naruto ha sempre goduto di bellissime statue da collezione che fanno la gioia dei fan del giovane ninja biondo del Villaggio della Foglia. Diamo un'occhiata a questa nuova statua che raffigura Naruto in Modalità Eremitica.

La Modalità Eremitica è una delle tecniche più potenti e difficili da padroneggiare tra le molte che Masashi Kishimoto ha introdotto in Naruto. Il primo a sfoggiarla nel manga (ma viene utilizzata tempo addietro dal primo Hokage, Hashirama Senju il fondatore del Villaggio della Foglia) è stato Jiraiya il mentore di Naruto durante il terribile combattimento contro Pain del gruppo di Akatsuki. La particolarità di questa tecnica garantisce, a chi ne fa uso, di utilizzare le forze naturali del mondo per potenziare la propria forza fisica, la velocità e, ovviamente, le tecniche ninja. Tuttavia anche Jiraiya non riusciva ad utilizzarla pienamente, ecco per cui il suo volto si deformava come quello di un rospo. Lo stesso Naruto, dopo un severo allenamento presso il Monte Myoboku, riuscirà ad impadronirsene. La statua, in uscita verso il terzo quadrimestre del 2020, è in scala 1/4 e misura 61 cm di altezza e 37 cm di larghezza. Ne sono disponibili due modelli: la versione normale e la deluxe. La normale costa 489 euro ed ha 2 teste intercambiabili. La versione deluxe invece ha un busto aggiuntivo per una testa extra e costa 562 euro.

La statua, in uscita verso il terzo quadrimestre del 2020, è in scala 1/4 e misura 61 cm di altezza e 37 cm di larghezza. Ne sono disponibili due modelli: la versione normale e la deluxe. La normale costa 489 euro ed ha 2 teste intercambiabili. La versione deluxe invece ha un busto aggiuntivo per una testa extra e costa 562 euro.