Disponibile la preview dell'episodio 19 dell'anime di Pokémon

Nel nuovo anime dei Pokémon continuano le avventure di Ash e Go che cercano di migliorare le loro abilità come allenatori e catturare quanti più mostriciattoli tascabili. La preview dell'episodio 19 è adesso disponibile.

Come potete vedere nel video in calce alla notizia, la preview ci mostra il prossimo pokémon protagonista dell'episodio che Ash e Go si troveranno a dover affrontare, ossia un Ditto. Vediamo il Team Rocket alle prese con un altro piano malvagio, infatti si intravede brevemente il povero Ditto rinchiuso e Ash che tiene testa al duo di malfattori, arrabbiandosi parecchio. Successivamente ci vengono mostrate la abilità mutaforma del Ditto, che prima cambia aspetto in un Wobbuffet, il pokémon di tipo psicho, e poi diventa un elegantissimo Gardevoir. Per finire, la scena ritorna sul Team Rocket vestiti come personaggi di un circo. Vedremo cosa succederà nel prossimo episodio e come riusciranno i nostri a salvare il Ditto.

Ma qual è il nome di questa stagione animata che sta portando i nostri eroi in tutte le regioni, soprattuto nella nuova Galar che abbiamo visto in Pokémon: Spada e Scudo? In Thailandia è chiamata Pokémon Journey quindi è molto probabile che la stessa nomenclatura possa arrivare anche dai noi in occidente. Speriamo di poter avere presto disponibile la serie anche in Italia. Nel frattempo, Gengar continua a fare disperare i nostri due eroi.