Disponibile da ora il primo, magnifico Funko Pop dedicato a Carnage in versione femminile

Funko!, l'azienda responsabile per la produzione dei celebri Funko Pop, ha nuovamente rinnovato il sodalizio con Marvel Comics presentando, nella giornata di ieri, un nuovissimo pupazzetto da collezione dedicato alla versione femminile di Carnage.

Il Funko Pop vede come protagonista la Dottoressa Carla Unger, personaggio introdotto nel primo numero di Superior Carnage Annual del 2014. Nelle prime pagine del fumetto il simbionte reagisce all'odio della donna nei confronti del marito Will Unger, presentato come un individuo dall'indole violenta. Il simbionte entra nel corpo di Carla passando attraverso il condotto lacrimale e la spinge a uccidere il marito, prima di trovare un nuovo ospite e sbarazzarsi definitivamente di lei, uccidendola.

Il Funko Pop è disponibile da 24 ore e sta andando letteralmente a ruba sul sito ufficiale di Funko. I preordini resteranno aperti fino ad esaurimento scorte e le spedizioni inizieranno nel corso del mese di luglio. Il prezzo è di circa 15 euro.

E voi cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Per altre novità sul simbionte più pericoloso dell'Universo Marvel vi consigliamo di dare un'occhiata al recente Absolute Carnage, mentre nel caso in cui foste alla ricerca di altri pupazzetti da collezione, non potete davvero perdervi la nuova linea di prodotti dedicata ai Pokemon.