Disponibile il primo volume di Crueler than Dead: preparatevi all'Apocalisse!

Crueler than Dead è un manga horror di Tsukasa Saimura e Kozo Takahashi ed una delle più apprezzate collaborazioni euro-nipponiche. Pubblicato in edizione italiana da Edizioni Star Comics, il primo volume è disponibile in fumetteria, libreria e Amazon da oggi 3 Ottobre.

Di seguito vi proponiamo la sinossi dell'opera, che fu presentata al Paris Japan Expo 2015:

Una giovane donna si risveglia in un mondo devastato. Non sa chi è, né dove si trova. Tutto ciò che sa è che corre un grave pericolo: è preda in un mondo invaso dagli zombie. Non le resta che correre, uccidere, nascondersi, e ancora correre, trovare delle armi, del cibo, tentare di fuggire. E, soprattutto, provare a capire. Cosa è successo al mondo? Cosa sono e da dove arrivano gli zombie? Ma soprattutto: perché lei, essere umano in buona salute, vomita… delle dita? Una base post-apocalittica in stile THE WALKING DEAD, una narrazione “road trip” alla MAD MAX, una protagonista forte: Tsukasa Saimura e Kozo Takahashi offrono una visione moderna dei non-morti, in una storia ritmata e mozzafiato.

