È disponibile il servizio web Shonen Ace Plus Manga, creato da Kadokawa

Kadokawa ha reso disponibile ai suoi appassionati la possibilità di recuperare diversi titoli online, grazie al nuovo servizio chiamato Shonen Ace Plus Manga, disponibile per ora solo in lingua giapponese o inglese.

Pensiamo che sia comunque un'iniziativa importante, in un settore che viene sempre accusato di essere troppo ancorato al passato e di non saper sfruttare al meglio le tecnologie più recenti, l'esperimento che l'editore sta portando avanti serve per tastare il terreno dell'editoria online, per ora eclissata di fronte ai siti di streaming quali Crunchyroll, il nostrano VVVVID e Netflix, mentre si fanno sempre più ingenti gli investimenti sui mercati esteri da parte delle aziende giapponesi di manga.

Tra i titoli disponibili troviamo Gesen no Kanojo, manga scritto da Okusho e MGMEE, Jirai Tsuki e l'opera di Takeru Uchida e Takuo Kawamura Isekai Cheat Magician, recentemente trasposto in un anime omonimo e di cui potete vedere il trailer della serie.

Nuovi manga verranno aggiunti nel corso dei mesi, il sito si aggiorna ogni venerdì con i capitoli più recenti dei fumetti presenti nel suo catalogo.

Per ora la maggior parte delle opere sono solo in lingua giapponese, anche se è possibile leggere alcuni brevi manga anche in inglese.

Fateci sapere se avete intenzione di provare il servizio Shonen Ace Plus Web e cosa ne pensate!