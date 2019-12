Disponibile il primo trailer di Darwin's Game, il nuovo anime di Studio Nexus

Buone notizie per tutti i fan di Darwin's Game, l'anime di Studio Nexus tratto dall'ormai celebre manga di FLIPFLOPs. Poche ora fa infatti, è stato condiviso dal profilo Twitter della serie televisiva il primo trailer ufficiale dell'opera, pronta a debuttare in Giappone il 3 gennaio 2019.

Casomai aveste bisogno di rinfrescarvi la memoria, vi ricordiamo che la trama segue le avventure del giovane Kaname Sudou, un ragazzo con una vita ordinaria che viene invitato da un suo amico a giocare al misterioso Darwin Game. Dopo aver sconfitto il suo primo avversario, Kaname capisce che il gioco è in realtà una trappola: abbandonarlo infatti metterà fine alla sua vita. Dopo essersi scontrato con l'abile coetanea Shuka, i due decidono di allearsi per sopravvivere alla sfida mortale.

L'opera originale è attualmente in fase di conclusione e conta 18 Volumi pubblicati. La serializzazione è corso sulla rivista mensile Bessatsu Shonen Champion di Akita Shoten, stessa casa editrice di Beastars.

Nel PV visibile in calce potete anche ascoltare parte dell'opening "CHAIN" della cantante giapponese classe 1996 ASCA.

E voi cosa ne pensate? Darete un'occhiata a quest'anime? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che poche settimane fa è stata condivisa la prima Key Visual di Darwin's Game, quindi non perdete l'occasione per dare un'occhiata anche a quella!