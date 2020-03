Disponibili da oggi su Netflix 7 nuovi classici dello Studio Ghibli di Hayao Miyazaki

Il mese di Marzo per Netflix si apre all'insegna dei classici dello Studio Ghibli. Sono disponibili da oggi 7 grandi classici film del celeberrimo studio d'animazione di Hayao Miyazaki che potrete vedere sulla famosa piattaforma streaming. Un'occasione per riscoprire grandi capolavori.

Come vi abbiamo già segnalato alcuni giorni fa, la collaborazione tra lo Studio Ghibli e il colosso dello streaming continua. I film da oggi disponibili, che vanno ad affiancarsi ai grandi classici già usciti nel mese di Febbraio, sono:

Nausicaä della Valle del vento

Principessa Mononoke

I miei vicini Yamada

La città incantata

La ricompensa del gatto

Arrietty- Il mondo segreto sotto il pavimento

La storia della Principessa Splendente

Tra i sette film sono da segnalare Principessa Mononoke, campione d'incassi in Giappone nel 1997 e La città incantata, vincitore dell'Orso d'Oro di Berlino e di un Oscar nel 2003 per l'animazione. Dal primo aprile prossimo, invece, arriverà un ulteriore blocco di sette film (l'ultimo previsto) per un totale di 21 film disponibili su Netflix.

A distanza di anni, i film dello Studio Ghibli continuano ad incantare i fan di tutto il mondo, grazie alla loro eccelsa qualità artistica e la visione che il suo regista, Hayao Miyazaki, riesce ad infondere e trasmettere in essi. Un successo che ha attraversato generazioni di fan che omaggiano i personaggi e le storie del celebre regista con fiere e mostre, come quella che si terrà il prossimo 14 Dicembre a Los Angeles all'Academy Museum. Se siete appassionati di colonne sonore, potete trovare su Spotify le colonne sonore dei film dello Studio Ghibli.