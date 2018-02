Disponibili le prime key visual ed un teaser trailer per The Caligula Effect

ha rilasciato in rete il primo teaser trailer e due nuove key visual per, trasposizione animata dell’omonimo JRPG approdato lo scorso anno sulleeuropee e di cui è stato recentemente annunciato un remake per

Visionabile in calce all’articolo, il teaser trailer ci mostra l’avvenente virtualdoll chiamata "μ" (pronunciato Mu) intonare una melodia alquanto angosciosa, mentre i protagonisti della serie, ognuno in possesso di un indicibile segreto, si aggirano per le strade del città virtuale di Mobius, la quale riproduce fedelmente (seppur entro certi limiti) il mondo reale.

Nel complesso mondo in cui è ambientato The Caligula Effect, il genere umano ha creato una realtà virtuale chiamata Mobius, un luogo idilliaco divenuto ben presto rifugio digitale per chiunque abbia paura del futuro, non sia in grado di lasciarsi il passato alle spalle, non abbia fiducia in sé o non riesca a instaurare relazioni umane. Persino il protagonista della vicenda, in seguito ad un trauma subito nel mondo reale, ad un certo punto della propria vita ha deciso di fuggire su Mobius e lasciarsi tutto alle spalle, nella speranza di dimenticare le sofferenze provate e cominciare una nuova esistenza.

Prodotta da Satelight, la serie esordirà sul circuito televisivo nipponico nel mese di aprile, e verrà su trasmessa su Tokyo MX ed altre reti locali. Il protagonista, che nel JRPG era senza nome, si chiamerà Ritsu Shikishima e sarà doppiato da Chiharu Sawashiro. È stato recentemente svelato che i doppiatori coinvolti nel videogioco riprenderanno i rispettivi ruoli; di conseguenza, Ari Ozawa sarà Naruko Morita, Minami Tanaka sarà Suzuna Kagura, Eriko Nakamura sarà Mirei, mentre Yuka Ootsubo sarà Thorn.

