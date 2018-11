Disponibili i primi 23 minuti con sottotitoli in inglese di Mobile Suit Gundam Narrative

Sul portale Gundam.info sono ora disponibili in streaming i primi 23 minuti del progetto d’animazione intitolato Mobile Suit Gundam Narrative (anche noto come Kidō Senshi Gundam NT), ossia la più recente incarnazione del franchise di Gundam. Il video presenta inoltre sottotitoli in cinque diverse lingue, fra cui l’inglese.

Il suddetto sito ha inoltre diffuso un nuovo trailer inedito e sottotitolato in italiano, attraverso il quale possiamo ammirare i personaggi e gli splendidi Mobile Suit del progetto Gundam Narrative. Ve lo proponiamo in calce all’articolo, ricordandovi che il progetto ha esordito in Giappone proprio oggi, 30 novembre 2018. A quanto pare Sunrise sta già collaborando con NYAV Post per doppiare Gundam Narrative in inglese, mentre non si hanno ancora notizia circa l’eventuale versione italiana.

Diretto da Shunichi Yoshizawa (Mobile Suit Gundam Thunderbolt, Gundam: Reconguista in G) presso Sunrise Studio #1, Gundam Narrative è sceneggiato da Harutoshi Fukui (Mobile Suit Gundam UC), mentre Kumiko Takahashi e Se Jun Kim (Mobile Suit Gundam Twilight AXIS) ne curano rispettivamente il character design e le animazioni dei personaggi. Il mechanical design è stato invece affidato ad Hajime Katoki e Eiji Komatsu. Di seguito trovate la sinossi ufficiale del progetto.

“U.C. 0097, un anno dopo l’apertura del ‘vaso di Laplace’. Nonostante la Carta dell’Universal Century riconosca l’esistenza e i diritti dei Newtype, la struttura del mondo intero non ha subito grandi modifiche.



Si pensa che il conflitto successivamente chiamato ‘Incidente di Laplace’ si sia concluso con la caduta di quel che restata di Neo Zeon. Nella battaglia finale, due Mobile Suit hanno mostrato poteri che vanno oltre la compresione umana. L’unicorno bianco ed il leone nero sono stati sigillati per rimuovere questo pericolo dalla coscienza della gente, e ora dovrebbero ormai essere stati dimenticati.



Tuttavia, l’RX-0 Unicorn Gundam 03, che è scomparso due anni prima, sta per mostrarsi di nuovo attorno alla Sfera Terrestre. Una fenice dorata… di nome Phenex.”