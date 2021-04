Dissolving Classroom: la terrificante storia di Junji Ito è stata animata da un fan

Con l'imminente arrivo dell'adattamento animato di Uzumaki, per i fan del maestro dell'horror Junji Ito sarà certamente un anno grandioso. In attesa del debutto della nuova serie animata, un fan ha celebrato il mangaka condividendo una particolare interpretazione del grande classico Dissolving Classroom.

Per chi non dovesse conoscerla, Dissolving Classroom è una delle storie più inquietanti create da Ito. L'opera narra le vicende dei fratelli Yuma e Chizumi Azawa, un duo a dir poco particolare. Chizumi, la più piccola, ha una psiche visibilmente disturbata e sembra provare gioia nel perseguitare e spaventare gli altri. Suo fratello maggiore Yuma, invece, è del tutto l'opposto: è un ragazzo gentile e chiede scusa per i comportamenti di Chizumi. Ma proprio questa sua caratteristica cortese porta alla liquefazione del cervello di chi riceve le scuse.

Traendo ispirazione da quest'opera, l'artista Affectionate-Island ha condiviso su Reddit il proprio omaggio al genio dell'horror giapponese, ovvero un corto animato di Dissolving Classroom. Con il fandom in trepidante attesa per l'arrivo di Uzumaki, questo breve video fan made è in grado di soddisfare l'appetito "di horror".

Nel frattempo, a quanto pare anche Junji Ito Masterworks Collection riceverà un adattamento anime, ecco i primi dettagli. Anche The Enigma of Amigara Fault è stato animato da un appassionato di Junji Ito.