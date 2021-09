Disturbing Zone: Junji Ito annuncia la Stagione 2 del manga, nuove storie horror in arrivo

Disturbing Zone (La Zona Fantasma), l'ultima serie manga di Junji Ito, è appena tornata sul sito web giapponese AERA con un nuovo capitolo, a pochi mesi dalla conclusione. Il maestro dell'orrore vincitore di tre Premi Eisner ha annunciato a sorpresa che la serie proseguirà con una seconda stagione, e che i nuovi capitoli saranno pubblicati settimanalmente sul sito.

Junji Ito ha lanciato La Zona Fantasma nell'aprile del 2020, presentandolo come un manga in cui l'orrore sarebbe stato raccontato "da un punto di vista differente", e ha pubblicato l'ultimo capitolo il 3 febbraio 2021. La serie ha riscosso un discreto successo in Giappone e il mangaka ha deciso di tornare a lavorarci. I nuovi capitoli saranno pubblicati sul sito giapponese tutti i martedì, e il primo si intitola Jinai no Mao (lett. Il demone della polvere).

Junji Ito è recentemente tornato in occidente con Sensor, una delle sue ultime opere, e presto due suoi manga riceveranno degli adattamenti anime. La trasposizione di Junji Ito Masterworks Collection è attualmente in fase di produzione, mentre Uzumaki debutterà nel 2022. Il fatto che l'autore abbia deciso di iniziare una nuova serie nonostante i molteplici impegni è sicuramente un'ottima notizia per tutti i fan.

E voi cosa ne pensate? Vi interessa questo nuovo manga? Ditecelo nei commenti.