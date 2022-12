Diventate la regina Antonietta di Lady Oscar grazie a questa tiara dal costo esorbitante

Lady Oscar è uno dei personaggi più conosciuti della TV. L'opera magna di Ryoko Ikeda ha spopolato in tutto il mondo, non soltanto in Giappone, e anche a tanti anni di distanza è sempre ricordata. Non è un caso se è stato annunciato un evento per i 50 anni di Lady Oscar che non prevede soltanto qualche semplice mostra.

Le rose di Versailles continueranno a pungere anche con il film di Lady Oscar. Intanto però in Giappone continuano le varie celebrazioni, una delle quali a Osaka. Nella città del Kansai si sta tenendo una mostra a tema con al centro un oggetto molto particolare. Per coloro che parteciperanno alla mostra infatti c'è la possibilità di acquistare un modello della tiara regale di Maria Antonietta, la regina di Lady Oscar.

Ovviamente il prezzo non è da poco: 100 milioni di yen, che equivalgono a circa 700.000 euro, tasse escluse naturalmente. La tiara non è un pezzo semplice, dato che si tratta di un modello basato sulle tiare storiche del XXVIII secolo. Ci sono infatti tante particolarità che replicano le corone del periodo, come la possibilità di staccare i gioielli e cambiarli. Inoltre, è fatta di diamante per un totale di 10.21 carati e ha 17 perle di varie dimensioni incastonate. Il pendente rosso al centro è invece una gemma da 83.12 carati, una rodolite di granito.

La tiara da Lady Oscar, che potete osservare nell'immagine in basso, è stata disegnata da Yuko Yagi, mentre la creazione è stata opera di Hiromasa Tanaka, che ha richiesto ben un anno per la preparazione. Se siete decisi a non acquistarla, potete sicuramente andare a vederla a un prezzo molto più agevole fino al 12 dicembre alla galleria Hankyu Umeda di Osaka.