La nuova divisa del Giappone per il Mondiale 2022 è stata realizzata da 2 mangaka

I Mondiali in Qatar, che inizieranno a novembre per poi proseguire per buona parte di dicembre, sono uno degli eventi più attesi dalla comunità calcistica anche se l'Italia non gareggerà dopo l'eliminazione nella fase a gironi. Ad ogni modo, alcune squadre parteciperanno con iniziative originali.

Il Mondiale 2022, che sarà trasmesso in Italia in 4K grazie a Rai, vedrà diverse nazionali contendersi l'ambito titolo. Per sponsorizzare le proprie squadre, i vari Paesi hanno avviato delle iniziative che abbracciano la cultura locale e inevitabilmente non poteva non far parlare di sé l'ultima trovata del Giappone.

Le divise della nazionale giapponese, infatti, sono state affidate per la realizzazione ad Adidas che ha pensato di rigirare l'incarico direttamente a due autori di manga, Yusuke Nomura (Blue Lock) e Tsujimoto (Giant Killing). In calce alla notizia potete dare un'occhiata ad una breve clip condivisa dai canali social che ritrae i due mangaka a lavoro per il design.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che tra una manciata di mesi debutterà anche la prima stagione di Blue Lock, l'adattamento tv dell'omonimo manga di Nomura sensei. E voi, invece, cosa ne pensate della trovata del Giappone e di Adidas per la realizzazione della nuova divisa della nazionale? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.