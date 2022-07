Do It Yourself! debutterà su Crunchyroll entro la fine dell'anno

Attraverso un comunicato e una video anteprima ufficiale, Crunchyroll annuncia che entro la fine dell’anno, sul proprio catalogo debutterà Do It Yourself!, la serie anime originale prodotta dallo studio d’animazione PINE JAM.

I nuovi annunci Crunchyroll arricchiranno l’esplosiva offerta degli ultimi mesi del 2022. Tra le novità in arrivo, ci sarà anche Do It Yourself!, che verrà trasmesso in streaming in simulcast con il Giappone. Il primo episodio dell’anime, debutterà durante il Crunchyroll Expo.

Il trailer condiviso dalla piattaforma di proprietà Sony, porta gli spettatori a fare la conoscenza dei protagonisti e a scoprire i primi dettagli sulla narrazione. Apparentemente, costruire mobili e fare amicizia sono due concetti distanti. Ma in realtà non è così, per entrambi occorre intenzione, impegno e duro lavoro. Do It Yourself! Racconta la storia delle ragazze del DIY club, le quali tentano di costruire il loro futuro intagliando mobili e formando nuovi legami d’amicizia. Entro fine anno, su Crunchyroll arriverà anche Skip and Loafer.

La produzione di PINE JAM vede Kazuhiro Yoneda alla direzione della serie, Kazuyuki Fudeyasu alla sceneggiatura e alla composizione, e Yuka Omoto alla direzione artistica. Completano lo staff Yuka Omoto come character designer e Ryohei Sataka come compositore della musica. Konomi Inagaki è la voce originale della protagonista Self Yua.