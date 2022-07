Do It Yourself!, due membri del team del fai da te si mostrano in altrettanti trailer

Sul canale YouTube del distributore avex pictures, sono stati rilasciati due nuovi filmati promozionali di Do It Yourself! che presentano al pubblico altrettanti protagonisti dell’anime. Andiamo alla scoperta di Serufu Yua e Purin, e dei segreti della serie anime originale in produzione presso lo studio PINE JAM.

Do It Yourself! debutterà sul catalogo streaming di Crunchyroll nel corso della stagione autunnale. In vista della premiere, sono stati diffusi due trailer per altrettanti protagonisti della serie. I protagonisti dei trailer che trovate in calce all’articolo, Serufu Yua e Purin, nickname di Miku Suride, verranno doppiati rispettivamente da Konomi Inagaki e Kana Ichinose. Ayane Sakura, voce di Uraraka in My Hero Academia, doppierà Kurei, mentre Azumi Waki, interprete di Hinata Tachibana in Tokyo Revengers, doppierà Takumi Hikage.

Sotto lo studio d’animazione PINE JAM, Kazuhiro Yoneda dirige la serie in qualità di regista, con Kazuyuki Fudeyasu sceneggiatore e compositore. Lo staff, comprende Yuusuke Matsuo (character designer), Yuka Okamoto (direttore artistico) e Ryohei Sataka (compositore delle musiche).

In uscita nel mese di ottobre 2022, Do It Yourself! segue le vicende di un gruppo di ragazze amanti del fai da te di Niigata, impegnate a stringere amicizia mentre costruiscono e intagliano mobili. Lo stesso mese, debutterà anche l’anime The Eminence of Shadow.