Do You Love Your Mom and Her Two-Hit Multi-Target Attacks? si mostra in un nuovo video

Nel corso della giornata odierna, il sito ufficiale di Do You Love Your Mom and Her Two-Hit Multi-Target Attacks?, anime tratto dalla light novel scritta da Dachima Inaka e illustrata da Pochi Iida ha recentemente pubblicato tramite Twitter un nuovo video - visualizzabile a fondo news - dedicato a Masato.

Inoltre, è stato reso noto che la cantante Spira Spica si occuperà della sigla d'apertura dello show, gruppo di tre membri che ha già lavorato agli ending theme di Ao-chan Can't Study e Gundam Build Divers. La notizia va ad aggiungersi alla visual art recentemente pubblicata dalla società per sponsorizzare l'opera.

L'anime, che andrà in onda a partire da luglio, presenta:

Haruki Ishiya come Masato Ōsuki

Ai Kayano come Mamako Ōsuki

Sayumi Suzushiro come Wise

Sayaka Harada come Porta

Lynn come Medhi

Satomi Arai come Shirase

Yoshiaki Iwasaki (Love Hina, Hayate no gotoku!, Zero no tsukaima) sta dirigendo la produzione animata presso lo studio J.C. Staff (Prison School, One-Punch Man Seconda Stagione). Deko Akao (Frame Arms Girl, Noragami, Lotte no Omocha!) è impegnato nella sceneggiatura della serie. Yohei Yaegashi (Aki no Kanade) si occupa del design dei personaggi per l'animazione. Keiji Inai (Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?, Alderamin on the Sky) è il compositore della colonna sonora.