Doctor Strange: l'anteprima del volume 15 anticipa l'incontro tra Galactus e Dormammu

La serie di fumetti dedicata a Doctor Strange sta subendo una delle pubblicazioni più travagliate degli ultimi anni. Dopo aver rimandato di ben tre settimane i volumi 12 e 13, la Marvel avrebbe dovuto pubblicare il 15 lo scorso 12 giugno e il 16 il prossimo 26.

Dopo qualche settimana di slittamento alla fine, la Marvel Comics ha finalmente confermato la data d'uscita dell'atteso capitolo 15: il 26 giugno 2019. I fan delle avventure del supereroe sono in trepidazione per il nuovo capitolo, che vedrà finalmente concretizzarsi l'incontro tra due dei più pericolosi villain Marvel: Galactus e Dormammu.

Il volume 15 è stato scritto dal duo composto da Barry Kitson e Mark Waid, mentre il solito Scott Koblish si è occupato dei disegni. La trama della serie di fumetti dedicata a Doctor Strange segue le avventure di Stephen Strange, attualmente impegnato a salvare il mondo con l'aiuto della moglie Clea.

Se siete come noi e non state più nella pelle, potete osservare alcune pagine svelate in anteprima cliccando sul link in calce. È stata inoltre svelata la sinossi del volume 16, che recita quanto segue: "Dopo un periodo di assenza Galactus è finalmente tornato nel Marvel Universe, più forte che mai. Lo spazio e il tempo sono in pericolo, riuscirà Strange a fermarlo?".

